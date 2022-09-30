В Железнодорожном восстановили еще одну 100-летнюю дверь жилого дома

. Фото: Предоставлено фондом капремонта Калининградской области.

В Железнодорожном на улице Красноармейской на дом довоенной постройки установили старинную дверь. Ее удалось восстановить реставраторам.

Как сообщили в Фонде капитального ремонта Калининградской области, раньше эта 100-летняя дверь стояла в доме на улице Коммунистической.

. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

Вернуть к жизни ее смогли ученики-реставраторы дерева под руководством Владимира Семенова. Архитекторы подобрали подходящий проем в исторической среде. Было решено покрасить дверь в синий цвет.

Отмечается, что в доме, где раньше стояла эта дверь, теперь установлена новая, выполненная в 2019 году как точная копия исторической.

Ранее сообщалось, что в Железнодорожном появилась скульптура бобра. Ее автором стала скульптор-керамист Татьяна Ляшук.