В Железнодорожном восстановили еще одну 100-летнюю дверь жилого дома

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Фото: Предоставлено фондом капремонта Калининградской области.
В Железнодорожном на улице Красноармейской на дом довоенной постройки установили старинную дверь. Ее удалось восстановить реставраторам.
Как сообщили в Фонде капитального ремонта Калининградской области, раньше эта 100-летняя дверь стояла в доме на улице Коммунистической.
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Фото: Фонд капремонта Калининградской области.
Вернуть к жизни ее смогли ученики-реставраторы дерева под руководством Владимира Семенова. Архитекторы подобрали подходящий проем в исторической среде. Было решено покрасить дверь в синий цвет.
Отмечается, что в доме, где раньше стояла эта дверь, теперь установлена новая, выполненная в 2019 году как точная копия исторической.
Ранее сообщалось, что в Железнодорожном появилась скульптура бобра. Ее автором стала скульптор-керамист Татьяна Ляшук.