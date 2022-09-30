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Общество30 сентября 2022 10:59

В Ладушкине матерый уголовник попался на краже детской коляски

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев

В Ладушкине полицейские раскрыли серию краж. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

На днях из подъезда дома на улице Победы украли детскую коляску и велосипед.

Сотрудники уголовного розыска установили, что кражу совершил 33-летний местный житель, который уже был 7 раз судим.

Подозреваемый сознался в содеянном, однако объяснить свои незаконные действия не смог, сославшись на состояние сильного алкогольного опьянения.

Коляска и велосипед изъяты и возвращены владельцам. Мужчину поместили в СИЗО, возбуждено уголовное дело.