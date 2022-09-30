В Советске педофил 4 года насиловал падчерицу

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Житель Советска приговорен к длительному лишению свободы за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

46-летний мужчина четыре года насиловал свою падчерицу. На момент первого преступления девочке не было 12 лет, и она боялась отчима, так как он применял агрессивные меры воспитания и бил ее.

О похождениях своего нового мужа узнала мама ребенка, которая сразу обратилась в полицию.

Суд приговорил подонка к 15 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.