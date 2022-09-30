В Приморской бухте спасли рыбаков, которых унесло на 2 километра от берега

. Фото: Администрация Балтийского муниципального района

В Приморской бухте Калининградского залива спасли рыбаков, которых унесло от берега на 2-3 километра. Об этом сообщается на странице администрации Балтийска во ВКонтакте.

Двое 40-летних жителей Калининграда приехали порыбачить в бывшем поселке Севастопольском. Они вышли в залив, поднялся сильный ветер, при этом у любителей закинуть удочку сломалось весло. Мужчины позвонили по номеру 112 и объяснили, что самостоятельно добраться до берега не смогут, лодку сносит течением в сторону между Приморском и военным арсеналом.

Шесть часов спасатели искали в темноте пропавших рыбаков. К обследованию территории присоединился поисково-спасательный отряд Калининграда. В половине двенадцатого ночи рыбаки снова вышли на связь и сообщили, что находятся в районе камышей, видят спасателей, но из-за мелководья не могут подплыть ближе.

Сотрудники МЧС подплыли к терпящим бедствие. Мужчинам медицинская помощь не потребовалась, но они изрядно замерзли.