В аэропорту «Храброво» с 1 октября вводится режим «открытое небо»

. Фото: Александр Подгорчук

С 1 октября 2022 года в калининградском аэропорту «Храброво» вводится режим «открытое небо». Он разрешает иностранным авиакомпаниям выполнять полеты в/из «Храброво», используя третью, четвертую, пятую и седьмую свободы воздушного пространства.

Режим «открытое небо» установлен сроком на два года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В Росавиации отметили, что новые возможности позволят аэропорту «Храброво» расширить географию полетов из региона и привлечь новых авиаперевозчиков, а также обеспечить выход на новые рынки по разрешенным направлениям.