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Общество30 сентября 2022 12:47

Житель Багратионовска жестоко избил брата и получил 2 года колонии

Отбывать наказание он будет в колонии общего режима
Виктор Сергеев

В ноябре 2021 года в одном из домов в СНТ в Багратионовском районе подрались два пьяных родных брата. Один из них жестоко избил близкого родственника, сломав ему несколько ребер. Впоследствии травмы осложнились пневмотораксом, повлекшим тяжкий вред здоровью.

На судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, пояснил, что поводом к преступлению послужила ссора в состоянии алкогольного опьянения.

Суд приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.