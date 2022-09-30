В Калининградском зоопарке ленивца уличили в воровстве фруктов

. Фото: Калининградский зоопарк

Ленивец по имени Сбышек, который в Калининградском зоопарке живет в одном вольере с броненосцем Потемкиным, оказался нечист на лапу. Сотрудники зоопарка заметили, что из миски броненосца стали регулярно пропадать положенные ему фрукты. Выяснилось, что их ворует Сбышек.

«Устроили засаду на вора. И что вы думаете? Потемкин после обеда на боковую, а Сбышек тут как тут: крадется! Подкрался, слопал чужие фрукты и бегом», - рассказали в пресс-службе зоопарка.

Отмечается, что жуков и червяков ленивец не брал, а воровал исключительно фрукты.