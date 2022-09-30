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Происшествия30 сентября 2022 16:01

Калининградца отправили в колонию-поселение за пьяное ДТП с пострадавшим

В результате аварии пассажирка легковушки получила тяжелые травмы
Виктор Сергеев

В Озерске осудили местного жителя за ДТП с пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

В августе 2021 года пьяный водитель «Форда» превысил скорость, не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. В результате аварии пассажирка легковушки получила серьезные травмы.

На судебном заседании мужчина заявил, что в момент совершения ДТП был трезв. Однако из-за стресса после аварии он выпил пару глотков самогона, который приобрела потерпевшая до их совместной поездки.

Суд приговорил его к трем годам лишения свободы. Отбывать наказание выпивоха будет в колонии-поселении.