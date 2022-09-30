Жителей Янтарного приглашают проверить здоровье

В субботу, 1 октября, в Янтарном будет работать павильон областного Центра общественного здоровья и медицинской профилактики жителей. Там будут принимать врач по медицинской профилактике и врач-дерматолог. Также всех желающих приглашают измерить уровень глюкозы в крови и артериального давления.

В передвижном комплексе пациентов будут консультировать врачи Центральной городской клинической больницы – эндокринолог, офтальмолог и невролог. Также для женщин будет организовано проведение маммографии.

В мобильном центре «Детское здоровье» прием юных жителей проведут детские врачи - невролог, эндокринолог и оториноларинголог. Для детей будет доступно УЗИ щитовидной железы.

Павильон Центра общественного здоровья и передвижные комплексы будут размещены на ул. Советской, 23, с 10 до 15 часов.