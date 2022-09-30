В Калининградской области повысили минимальную зарплату

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С 1 октября в Калининградской области повышается размер минимальной заработной платы. Соответствующее соглашение подписано между правительством региона, Калининградским областным объединением организаций профсоюзов и региональным Союзом промышленников и предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

По данным областных властей, минимальная заработная плата вырастет до 16 500 рублей, а с 1 января 2023 года – до 17 000 рублей. Таким образом, ее уровень будет выше минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России на 8 и 11 процентов соответственно.

Напомним, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 июня 2022 года в России проиндексирован до 15 279 рублей. В большинстве регионов страны, в том числе в Калининградской области, размер минимальной заработной платы стал равен федеральному МРОТ.