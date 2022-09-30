Прекрасная незнакомка обокрала пригласившего ее в гости калининградца

В мае 2022 года житель Калининграда познакомился с прекрасной девушкой и сразу же пригласил ее к себе для приятного времяпровождения. Под утро мужчина остался без телефона, а затем и денег на счете, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, покинув квартиру, 28-летняя горожанка открыла в телефоне потерпевшего мобильное приложение банка и похитила со счета свыше 56 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Ленинградский районный суд Калининграда для рассмотрения по существу.