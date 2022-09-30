Коронавирус за сутки выявили в 16 городах Калининградской области

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За сутки в Калининградской области было выявлено 273 случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 16 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 180 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 4,

Багратионовский городской округ - 2,

Пионерский городской округ – 3,

Гвардейский городской округ - 2,

Полесский городской округ – 1,

Гурьевский городской округ - 30,

Правдинский городской округ – 1,

Гусевский городской округ – 5,

Светловский городской округ – 9,

Зеленоградский городской округ – 13,

Славский городской округ – 3,

Советский городской округ - 6,

Мамоновский городской округ – 3,

Черняховский городской округ – 9,

Неманский городской округ – 2.