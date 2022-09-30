Мобилизованные калининградцы учились стрелять из пушек «Гиацинт» на полигоне Балтфлота

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области мобилизованные военнослужащие выполнили боевые стрельбы из 152-мм пушек «Гиацинт» в рамках курса подготовки по своим военно-учетным специальностям. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота

Боевая стрельба велась прямой наводкой по полноразмерным мишеням, имитирующим боевую технику и живую силу условного противника. По замыслу, огневые задачи при стрельбе мобилизованные военнослужащие выполняли по внезапно появляющемуся условному противнику при его попытке перейти в контратаку и прорвать оборону.

Действиями расчетов руководили опытные офицеры-инструкторы артиллерийского соединения Балтийского флота, имеющий реальный боевой опыт, в том числе специальной военной операции по защите Донбасса, отметили в пресс-службе флота.