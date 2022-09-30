Власти потребовали ускорить строительство детсада в Васильково

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Готовность строящегося детсада в поселке Васильково Гурьевского района составляет 50 процентов. Ежедневно на объекте трудятся 70 человек, сообщает пресс-служба областного правительства.

Сейчас завершается оштукатуривание второго этажа, установка окон, облицовка полов и стен плиткой, шпатлевка стен, монтаж вентиляции и электрики, благоустройство. Впереди у строителей – отделочные работы. В детском саду будет установлен лифт для маломобильных граждан.

Посетивший стройплощадку вице-премьер Илья Баринов поручил ускорить темпы работ на объекте, при необходимости проработать вопросы логистики по доставке в регион необходимых вещей.

Напомним, новый детский сад рассчитан на 225 мест.