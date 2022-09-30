В Пионерском отопительный сезон стартует 3 октября

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В понедельник, 3 октября, в Пионерском стартует отопительный сезон. Об этом сообщается на странице местной администрации во ВКонтакте.

«Теплосеть» совместно с управляющими компаниями проведет окончательную регулировку тепловых сетей в вашем доме. Если у вас появятся проблемы с отоплением, проверьте исправность своих батарей, отсутствие воздушных пробок или обратитесь в управляющую компанию, обслуживающую ваш дом», - сообщили в администрации.

По данным городских властей, ранее отопление уже включили в социальных учреждениях города.