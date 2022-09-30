На Ленпроспекте около ТЦ «Европа» расширят тротуар

. Фото: мэрия Калининграда

На Ленинском проспекте около ТЦ «Европа» расширят тротуар. Об этом сообщается на странице администрации Калининграда во ВКонтакте.

«Спасибо ТЦ «Европа» за то, что согласились «передвинуть» свое благоустройство на несколько метров от тротуара на Ленинском. Теперь на этом месте мы сможем расширить накопительную площадку перед светофором, кто там ходил, тот понимает, какая наболевшая проблема будет решена уже в этом году», - сообщили в мэрии.

К работам по расширению тротуара приступят после завершения переговоров.