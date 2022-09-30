Калининградец перебросил в колонию наркотики и сам оказался за решеткой

В Багратионовске вынесли приговор жителю Калининграда за пособничество в приобретении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

31-летнего мужчину, который ранее отбывал наказание в колонии, попросили доставить в исправительное учреждение марихуану. По просьбе одного из осужденных он забрал из закладки наркотики и перебросил их на территорию колонии. После этого его задержали сотрудники колонии.

Суд приговорил мужчину к 1 году 2 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.