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Общество30 сентября 2022 17:05

Калининградец перебросил в колонию наркотики и сам оказался за решеткой

Мужчина получил 1 год и 2 месяца
Виктор Сергеев

В Багратионовске вынесли приговор жителю Калининграда за пособничество в приобретении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

31-летнего мужчину, который ранее отбывал наказание в колонии, попросили доставить в исправительное учреждение марихуану. По просьбе одного из осужденных он забрал из закладки наркотики и перебросил их на территорию колонии. После этого его задержали сотрудники колонии.

Суд приговорил мужчину к 1 году 2 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.