Более 150 мобилизованных калининградцев самолетом отправили на полигоны Западного военного округа

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининграде прошла первая отправка мобилизованных в воинские части для проведения боевого слаживания. Церемония отправки состоялась на аэродроме Чкаловск , сообщает пресс-служба Балтфлота.

Более 150 военнослужащих были отправлены самолетом военно-транспортной авиации на полигоны Западного военного округа для проведения курса подготовки и боевого слаживания подразделений.

«Убывшие военнослужащие после прохождения обучения по программе индивидуальной подготовки на полигонах Балтийского флота в учебных центрах Западного военного округа приступят к подготовке в составе взводов, рот и батарей. В ходе боевого слаживания военнослужащие овладеют навыками действий в составе подразделений, освоят боевую технику и вооружение. Кроме того, они будут оттачивать навыки огневой подготовки со штатного вооружения и боевой техники в составе подразделений на танках, БМП, БТР, артиллерийских системах», - говорится в сообщении пресс-службы флота.