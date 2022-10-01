Власти Калининграда сообщили, куда звонить при проблемах с отоплением

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Отопительный сезон в Калининграде стартует 5 октября. Решение об этом принято на основании долгосрочного прогноза погоды, сообщает пресс-служба городской администрации.

В городе подготовлен необходимый запас топлива и самое главное – жилищный фонд. Специалисты провели промывку и опрессовку, восстановили отопление на лестничных клетках, провели ремонт входных дверей и другое.

В случае если в доме будут возникать проблемы с отоплением, в первую очередь нужно обращаться в свою управляющую компанию. Именно она несет ответственность за функционирование системы отопления в отдельно взятом многоквартирном доме.

В случае возникновения проблем с отоплением жителям Калининграда помогут специалисты жилищного отдела комитета городского хозяйства и строительства по телефонам: 92-36-16, 92-36-77 (Ленинградский район), 92-36-45 (Центральный район), 92-36 -78 (Московский район). В случае аварийных ситуаций необходимо обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу 59-64-00.