В Калининграде гендиректор турфирмы попалась на крупном мошенничестве

В Калининграде задержаны участники организованной группы, которые похитили крупную сумму у энергоснабжающей компании. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По версии полиции, с мая 2018 года по сентябрь 2022 года 50-летняя гендиректор фирмы по организации командировок для госслужащих в рамках оказания услуг по бронированию, оформлению авиабилетов и гостиниц похитила свыше 1 миллиона рублей.

Злоумышленница вовлекла в преступную деятельность трех своих подчиненных – менеджеров по продаже авиабилетов, которые искусственно завышали стоимость авиабилетов и проживания в гостиницах. Полученную прибыль соучастники делили между собой.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере».