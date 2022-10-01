Алиханов рассказал о работе над ошибками при мобилизации калининградцев

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Главным приоритетом в работе сейчас стали ситуации, связанные с ошибками при проведении мобилизации. Об этом написал губернатор Калининградской области Антон Алиханов на своей странице во ВКонтакте.

«Там счет идет на часы - в каждом случае разбираемся и, если есть основания, возвращаем домой», - сообщил глава региона.

Он попросил всех пишущих личные сообщения отнестись с пониманием, если не получат ответ.

«Очень много обращений, не успеваю отвечать лично каждому, но все читаю, принимаю к сведению и беру в работу», - заявил Алиханов.