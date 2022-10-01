В области работают более 40 пунктов вакцинации от коронавируса

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В Калининградской области в 26 медорганизациях развернуто 37 стационарных пунктов вакцинации от коронавируса. Дополнительно функционируют пять мобильных прививочных пунктов – на площади Победы в Калининграде, в торговых центрах, Дворце спорта «Янтарный», на Южном вокзале.

По данным областного минздрава, охват иммунизацией по первому компоненту за вычетом повторно вакцинированных составил 518 898 человек, это чуть более 63 процентов населения области. Текущий темп вакцинации за последнюю неделю составляет в среднем 513 человек в день, или 62 человека на 100 тысяч тех, кому показана прививка.

«Сейчас наши жители традиционно активно прививаются от гриппа, но нельзя забывать, что коронавирус никуда не делся, он по-прежнему опасен своими осложнениями, поэтому требуется дальнейшая ревакцинация от этой инфекции, – сказала главный внештатный терапевт регионального минздрава Ирина Шеинская. – Также хочу отметить, что Минздравом России допускается одновременная вакцинация от этих заболеваний, поэтому можно поставить защиту сразу от обеих инфекций».