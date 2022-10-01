Коронавирус за сутки выявили в 20 городах Калининградской области

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За сутки в Калининградской области было выявлено 226 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 20 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 112 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 3,

Багратионовский городской округ - 13,

Озерский городской округ – 3,

Балтийский городской округ – 9,

Пионерский городской округ – 2,

Гвардейский городской округ - 5,

Полесский городской округ – 4,

Гурьевский городской округ - 20,

Правдинский городской округ – 1,

Гусевский городской округ – 6,

Светловский городской округ – 6,

Зеленоградский городской округ – 11,

Светлогорский городской округ – 2,

Краснознаменский городской округ – 1,

Советский городской округ - 4,

Мамоновский городской округ – 3,

Черняховский городской округ – 14,

Неманский городской округ – 4,

Янтарный городской округ – 3.