Калининград вошел в десятку популярных городов для отдыха в бархатный сезон

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По итогам бархатного сезона самыми популярными городами для отдыха стали Сочи, Санкт-Петербург, Ялта, Москва, Казань, Калининград, Кисловодск, Гагра, Ростов-на-Дону и Волгоград, отмечают эксперты сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru

По данным Tvil, туристы бронируют отели и квартиры с сентября по октябрь от 1 до 6 ночей и тратят на проживание от 2,5 до 3,5 тысячи рублей в сутки.

Десять популярных городов для отдыха в бархатный сезон:

Сочи, Краснодарский край - 2971 р. / 6 ночей,

Санкт-Петербург, Ленинградская область - 3010 р. / 4 ночи,

Ялта, Крым - 3511 р. / 6 ночей,

Москва, Московская область - 3499 р. / 2 ночи,

Казань, Татарстан - 2871 р. / 3 ночи,

Калининград, Калининградская область - 2354 р. / 4 ночи,

Кисловодск, Ставропольский край - 2552 р. / 6 ночей,

Гагра, Абхазия - 3042 р. / 7 ночей,

Ростов-на-Дону, Ростовская область - 2520 р. / 1 ночь,

Волгоград, Волгоградская область - 2460 р. / 2 ночи.