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Общество1 октября 2022 14:47

В Янтарном обустроят новую парковку для туристических автобусов

Виктор Сергеев
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Фото: vk.com

В Янтарном обустроят новую парковку для туристических автобусов и автомобилей на улице Железнодорожной. Об этом сообщается на странице местной администрации во ВКонтакте.

Ранее проект парковки вошел в число победителей конкурса регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Калининградская область)» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

«Второй региональный грантовый конкурс проводился по двум направлениям: обустройство национальных туристических маршрутов, а также создание или развитие пляжей и приобретение туристского оборудования. Из 26 заявок в финал вышли 11 проектов, в том числе и проект по благоустройству парковки в Янтарном», - отметили в администрации муниципалитета.