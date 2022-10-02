В Калининграде запускают горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ

В Калининграде региональное управление Роспотребнадзора запускает горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ. Специалисты ответят на вопросы о том, где и как можно сделать прививку, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими, какие штаммы входят в прививку, помогут родителям уберечь детей в эпидсезон.

Линия будет работать с 3 по 14 октября. Звонить предлагают по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800-555 49 43 (звонок бесплатный с номера телефона, зарегистрированного в России) и по телефонам в Калининграде: (4012) 53-63-85, 57-03-32, 46-72-04, 53-84-36.