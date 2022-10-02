В Калининграде пропал 13-летний подросток

. Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».

Полиция Калининграда объявила в розыск 13-летнего Андрея Дудукина. Как сообщается в группе поискового отряда «Запад» во ВКонтакте, школьник ночью, 30 сентября, ушел из дома на улице Киевской в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Был одет в красную толстовку, черные спортивные штаны и светлые кроссовки. С собой нес рюкзак.

Если вам что-либо известно о его местонахождении, сообщите об этом по телефонам горячей линии: 8 (4012) 508-038 или 8 (4012) 520-444.