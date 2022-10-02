Директор Куршской косы показал первые 100 метров велодорожки в нацпарке

. Фото: Анатолий Калина

Первые 100 квадратных метров велодорожки на территории Куршской косы в стадии готовности. Об этом сообщил директор нацпарка Анатолий Калина.

«Подрядчик наращивает темп», - отметил Анатолий Калина.

Напомним, реализовывать проект по строительству велосипедной дорожки на Куршской косе начали в августе.

Строительство велодорожки началось у границы поселка Лесной и пройдет в три этапа. Первый этап будет включать участок от поселка Лесной до Зеленоградска, второй этап – от Лесного до Рыбачьего, третий этап – от Рыбачьего до Морского. Сдача готового объекта запланирована на конец 2023 года.

Ширина велодорожки составит около 3 метров, длина – 44 километра. Она будет проходить в 15-20 метрах от края обочины автомобильной дороги Зеленоградск - Морское с правой стороны. От Зеленоградска до КПП трасса велодорожки определена с левой стороны от автодороги.