В Светлогорске лестницу у солнечных часов оборудовали художественной подсветкой

. Фото: Светлогорский городской округ

В Светлогорске лестницу, ведущую к знаменитой композиции «Солнечные часы», оборудовали подсветкой. Об этом сообщает администрация Светлогорска в своем Telegram-канале.

«Один из самых востребованных спусков на пляж и променад Светлогорска преобразился. Многомаршевая лестница к солнечным часам стала краше – ей сделали подсветку», - говорится в сообщении.

С лестницы открывается вид на море. Автором солнечных часов является художник и специалист по мозаике Николай Фролов.