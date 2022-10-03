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Общество2 октября 2022 23:58

На неделе в Калининграде усилится ветер и потеплеет до +17 градусов

Дождей почти не будет
Михаил ЯНОВСКИЙ
Михаил ЯНОВСКИЙ
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Фото: Александр Подгорчук

Синоптики рассказали о погоде на неделю 3-9 октября в Калининграде. Стоило властям объявить о начале отопительного сезона, как на нас тут же надвинулось потепление.

Впрочем, в первые два дня мало что поменяется. Как прогнозирует Гидрометцентр России, в понедельник и вторник за окном будет +14 градусов. Вероятность осадков - выше 60%.

Со среды дожди прекратятся. Воздух прогреется до +16...+17 градусов, и на этом уровне температура должна продержаться до выходных включительно.

Всю неделю нас будет обдувать порывистый ветер. По данным портала rp5.ru, в понедельник его скорость достигнет 15 метров в секунду, пик - 17 м/с - придется на четверг.