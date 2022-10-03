В Калининградской области наблюдается дефицит продавцов и менеджеров

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В Калининградской области наблюдается дефицит наиболее востребованных у работодателей специалистов. Об этом говорится в исследовании компании hh.ru.

Эксперты платформы проанализировали более 5 тысяч открытых в регионе вакансий и выяснили, в каких специалистах работодатели нуждаются больше всего.

В топ-15 самых востребованных у работодателей специалистов входят продавцы (9% от всех активных вакансий), менеджеры по продажам (7%), врачи (6%), водители, повара, учителя, бухгалтеры (по 3%), операторы, медсестры, курьеры, программисты (по 2%), официанты, агенты по недвижимости, инженеры, упаковщики (по 1%).

При этом десять востребованных у работодателей специальностей не пользуются большим спросом у соискателей и попадают в число дефицитных: так, в случае с продавцами и кассирами на одну вакансию в Калининградской области сейчас приходится 2,5 резюме, с медсестрами – 1,6, с поварами – 1,9. На одну вакансию водителя приходится 2,7 резюме, а врача – 0,5.