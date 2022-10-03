Около 6 тысяч калининградцев прошли обследование в ходе акции «Путь к здоровью!»

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининграде в течение двух месяцев проходила акция «Путь к здоровью!», обследование прошли около 6 тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, три дня в неделю врачи принимали пациентов в определенном парке. В итоге в проект были вовлечены пять калининградских парков – Центральный, Южный, Макса Ашманна, им. Юрия Гагарина и зеленая зона на Верхнем озере. Два дня профилактических мероприятий посвящались взрослым, а один – детям.

В общей сложности за два месяца «Путь к здоровью!» выбрали 5 784 человека, в том числе около 600 детей.

Более 1,5 тысячи человек проверили уровень глюкозы в крови, артериальное давление измерили более 1 тысячи человек, внутриглазное – 567. Также в парках можно было пройти электрокардиографию (ЭКГ), исследование на смокелайзере, измерить рост, массу тела, рассчитать индекс массы тела, определить уровень кислорода в крови.