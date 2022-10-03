За шесть месяцев калининградцы сняли с банковских карт 108 млрд рублей

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За 6 месяцев 2022 года жители Калининградской области совершили 202,7 млн операций по оплате товаров и услуг по банковским картам. Об этом сообщает региональное отделение Центробанка. Всего жители области потратили 141,3 млрд рублей, что на 14 процентов больше, чем годом ранее.

При этом сохранилась тенденция к сокращению количества операций по снятию наличных с карт: по сравнению с первым полугодием прошлого года их число уменьшилось на 12% – до 8,7 млн. Сумма снятых за полгода денег составила 108 млрд рублей, говорится в исследовании Центробанка.

«Жители области, в том числе в отдаленных от центра населенных пунктах, активно пользуются банковскими картами: оплачивают товары и услуги, совершают переводы, снимают наличные. При этом из общего числа транзакций по картам в регионе подавляющее большинство, а именно 96%, пришлось на безналичную оплату товаров и услуг. В денежном выражении доля безналичной оплаты товаров и услуг в регионе составила 57%», – отметил управляющий отделением по Калининградской области Северо-Западного ГУ Банка России Евгений Малый.

По данным на 1 июля 2022 года, на руках у жителей региона было 2,7 млн штук платежных карт. За год их число выросло на 16,6%. В среднем на одного жителя области приходится 2,5 карты.