В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 3 октября нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в понедельник, 3 октября, в течение дня отключено электричество в домах на 14 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 16 часов света не будет в СНТ «Нептун».

До 20 часов электричество отключено на ул. Камская 2б,ул. Суворова 115-119, 117а, 120-128, 134-144, ж/д переезд.

До 12 часов света не будет на ул. Ломоносова 100а, 103-105, 106, 106б, 107, 111-119, 114-134, 123-135, ул. Белостокская 13, ул. Гравийная 3, 4-10, 7-13, 14-16, ул. Соколиная 2-6, 7-13, 17-19, 25-31, 35-37, 36-40, ул. Кировоградская 1, 6-10, 7а, 9-11, 17-27, 20-30, ул. Полецкого 87, 93-10, ул. Б. Окружная 2-я 8, 19, 27-29, 30-34, 33-39.

с 13.00 до 18.00: на ул. Чайковского 49/51 (роддом № 4), 68, ул. К. Маркса 15-19, 23-25, 28, ул. Комсомольская 26, 30-38, 333-39, 36-42, 42а, 42б, 42в, ул. Косм. Пацаева 11, 12-14, ул. Шиллера 37, светофор: ул. Комсомольская-ул. К. Маркса.

Холодное водоснабжение будет отсутствовать с 09.00 до 10.00 по адресу ул. Ладожская 4,

С 10.00 до 17.00 по адресам: ул. Ярославская 1-15, 2, 2а, 2б, 2в, 6-8, ул. Гражданская 11 (д/сад № 24),

С 09.30 до 16.00: ул. Чапаева 34а, 36, 37-41, 40-42, 41, 45.