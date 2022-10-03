Калининградец стал старейшим участником Спартакиады пенсионеров России

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В Тольятти подвели итоги VII Спартакиады пенсионеров России. За сборную Калининградской области выступал шахматист Владимир Щукин, который в этом году отпраздновал 84-летие. Как сообщает пресс-служба Союза пенсионеров России, он стал самым возрастным участником соревнований и был награжден в специальной номинации «Самый старший участник».

По словам организаторов, среди участников Спартакиады-2022 было всего шесть человек старше 80 лет.

В финал спартакиады вышли 670 финалистов из 73 российских регионов России. Они разыграли медали в семи видах спорта: легкая атлетика (кросс 1000 м и комбинированная эстафета), плавание (50 м), настольный теннис, пулевая стрельба, шахматы, дартс, волейбол.

В общекомандном первенстве золото Спартакиады завоевала команда пенсионеров Санкт-Петербурга. Серебро взяли пенсионеры из Тюменской области, бронзу – из Челябинской области.

Спартакиада пенсионеров России проводится с 2014 года. Это самое масштабное в Европе спортивное мероприятие для лиц старшего возраста.