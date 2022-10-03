С актером Калининградского драмтеатра Василием Швечковым простятся 5 октября

Василий Швечков. Фото: Калининградский областной драмтеатр.

Прощание с заслуженным артистом России Василием Швечковым состоится в среду, 5 октября, в фойе драмтеатра в 11.00. Известный в Калининграде актер скончался на 77-м году жизни. Большую часть жизни артист посвятил нашему областному драмтеатру.

Коллеги о ветеране сцены вспоминают с теплом и добротой. Любим он был и зрителями. За более 40 лет работы в калининградской «драме» он создал десятки ярких образов в спектаклях классического и современного репертуара. Артист был занят в спектаклях «Поминальная молитва», «Лорд Фаунтлерой», «Мертвые души», «Мастер и Маргарита».

Как рассказали в театре, до последних дней Василий Петрович был занят в репетициях нового спектакля «Из жизни ископаемых».

Василий Петрович Швечков родился 9 декабря 1945 года. В 1966-м окончил Горьковское театральное училище. В 1978-1980 годах служил в Грозненском республиканском русском драматическом театре, с 1980 года - актер Калининградского областного драмтеатра. Он стал главой замечательной театральной семьи. Его жена - заслуженная артистка России Надежда Гайдар и сын - актер Василий Швечков (младший) - служат в областном драмтеатре.