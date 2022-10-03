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Общество3 октября 2022 9:57

В Балтийске отопительный сезон стартует 7 октября

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В пятницу, 7 октября, в Балтийском городском округе стартует отопительный сезон. Как сообщает администрация Балтийска, отопление в квартирах жителей округа включат в 8 утра.

«На этой неделе синоптики обещают теплую погоду, температура воздуха днем не опустится ниже до 12-14°С. В связи с этим решили начать отопительный сезон 7 октября», - говорится в официальном сообщении властей.

Отмечается, что на котельных и тепловых сетях закончены плановые работы по подготовке к работе в осенне-зимнем отопительном сезоне.