В Калининграде установили 36 новых камер «Безопасного города»

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Фото: Безопасный город
В Калининграде заработали 36 новых камер «Безопасного города», сообщает пресс-служба аппаратного комплекса.
Оборудование установили на пересечении улиц:
Маршала Борзова и Каштановой аллеи,
Космонавта Леонова и Чайковского,
проспекта Мира и Карла Маркса,
Подполковника Емельянова и Львовской,
Александра Невского и Льва Толстова,
Московского проспекта и Баженова,
Московского проспекта и Буткова,
на ул. Дзержинского, 79,
на Советском проспекте, 200, и по ул. Сергея Тюленина, 19.
А также около братской могилы на улице Ялтинской, 20.
Все камеры стационарные и оснащены ИК-подсветкой, что обеспечивает качественную картинку как в дневное, так и в ночное время суток. Места установки видеоаппаратуры определены в соответствии с рекомендациями правоохранительных органов, отметили в пресс-службе «Безопасного города».