В Калининграде установили 36 новых камер «Безопасного города»

. Фото: Безопасный город

В Калининграде заработали 36 новых камер «Безопасного города», сообщает пресс-служба аппаратного комплекса.

Оборудование установили на пересечении улиц:

Маршала Борзова и Каштановой аллеи,

Космонавта Леонова и Чайковского,

проспекта Мира и Карла Маркса,

Подполковника Емельянова и Львовской,

Александра Невского и Льва Толстова,

Московского проспекта и Баженова,

Московского проспекта и Буткова,

на ул. Дзержинского, 79,

на Советском проспекте, 200, и по ул. Сергея Тюленина, 19.

А также около братской могилы на улице Ялтинской, 20.

Все камеры стационарные и оснащены ИК-подсветкой, что обеспечивает качественную картинку как в дневное, так и в ночное время суток. Места установки видеоаппаратуры определены в соответствии с рекомендациями правоохранительных органов, отметили в пресс-службе «Безопасного города».