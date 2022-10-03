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Общество3 октября 2022 10:06

Общая клумба: Калининградцам предложили посадить розы на острове Канта

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Схема прохода к розарию.

Схема прохода к розарию.

Фото: пресс-служба Кафедрального собора.

В Калининграде на острове Канта хотят организовать розарий и привлечь к его созданию жителей города.

Как сообщает пресс-служба Кафедрального собора, до конца октября каждый калининградец может посадить свой цветок на Площади роз, которая разбита на северо-западе острова.

«Выбрать место поможет ландшафтный дизайнер острова, с которым нужно связаться до своего прихода. Ухаживать за цветком его владелец сможет в любое подходящее время. Основной уход обеспечат садовники острова Канта», - отметили в соборе.

Практика общественных садов существует в России, Германии, Швеции, Голландии и других странах.

Предупредить ландшафтного дизайнера Елену о своем визите можно по телефону 8-909-777-18-61.