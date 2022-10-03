За полтора года калининградские больницы получили почти 100 автомобилей

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

За полтора года в лечебные учреждения Калининградской области поступило около ста новых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Всего было приобретено 94 единицы современного автотранспорта отечественного производства: 80 в 2021 году и 14 – в текущем. Автомобили получили 19 больниц региона. Больше всего машин поступило в Советскую центральную городскую больницу – 17. Девять единиц пополнили автопарк Багратионовской больницы, восемь – Зеленоградской.

По данным минздрава, на оснащение парка машин медицинских организаций было выделено 81,5 миллиона рублей.

«Особенно востребованными машины были в пик заболеваемости коронавирусом. В общей сложности за полтора года специалисты выезжали к пациентам на дом 306 808 раз. Также техника медицинских организаций осуществила 92 448 выездов с целью перевозки биологического материала для исследований и доставки лекарств до жителей отдаленных районов. Более 25 тысяч раз на новых машинах перевозили пациентов в медицинские организации», - отметили в пресс-службе министерства.