В Калининграде к отоплению подключили 128 социальных учреждений

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В Калининграде отопительный сезон стартует 5 октября, однако тепло уже получили объекты социальной сферы. Как сообщает пресс-служба городской администрации, к 30 сентября с отоплением были уже 128 учреждений, включая школы, больницы и детские сады.

Власти напоминают об ответственности управляющих компаний за комплекс действий по обеспечению бесперебойной подачи тепла в жилые дома.

«Специалисты УК должны вовремя открыть запорную арматуру и выполнить переключение схем теплоснабжения в теплопунктах, устранить воздушные пробки во внутридомовых системах отопления», - отметили в пресс-службе мэрии.