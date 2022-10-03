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Общество3 октября 2022 10:26

60-летнего калининградца приговорили к 20 годам за покушение на убийство и разбой

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима
Виктор Сергеев

Пожилого жителя Калининграда приговорили к длительному лишению свободы за покушение на убийство и разбойное нападение. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

31 января 2011 года злоумышленник подкараулил на улице Тургенева калининградца, у которого была при себе крупная сумма денег. Он выстрелил в него три раза, однако отобрать деньги не сумел, так как его заметили прохожие.

Злоумышленник смог скрыться, однако осенью 2018 года он участвовал в разбойном нападении на местного жителя на улице Суворова. Тогда мужчину жестоко избили металлическими прутьями и отобрали 130 тысяч рублей.

Уголовное дело рассматривали присяжные, которые вынесли обвинительный вердикт.

На основании вердикта Ленинградский районный суд приговорил мужчину к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима.