Как будут работать пункты вакцинации от гриппа и коронавируса в Калининграде на этой неделе

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В министерстве здравоохранения области рассказали, где можно привиться от гриппа и коронавируса в Калининграде на этой неделе.

С 3 по 9 октября пункты вакцинации будут функционировать:

– на пл. Победы (ориентир – перекресток с ул. Баранова) – 3-7 октября – с 10 до 20 часов, 8-9 октября – с 10 до 15 часов;

– в торговом центре «Балтия Молл» (Приморское кольцо, 2) с восточного входа – с 10 до 20 часов с перерывами с 13.00 до 13.30 и с 17.00 до 17.30;

– во Дворце спорта «Янтарный» (ул. Согласия, 39) – с 10 до 20 часов с перерывом с 14.30 до 15.30;

– в ТРЦ «Европа» (ул. Театральная, 30), вход со стороны Гвардейского проспекта – с 10.00 до 20.00 с перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00;

– в медицинском пункте вокзала РЖД Калининград-Южный (ул. Железнодорожная, 15/23) – с 10 до 19 часов с перерывами с 12.00 до 12.30, с 14.30 до 14.45 и с 16.45 до 17.00.

В указанных пунктах будут доступны прививки от гриппа и коронавируса.

Помимо этого, от гриппа можно привиться с 10 до 18 часов в еще одном передвижном кабинете – на территории ТЦ «Бауцентр» (ул. Дзержинского, 35) – с 10 до 18 часов, перерыв с 14.45 до 15.15.