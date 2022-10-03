Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 156 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 15 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 86 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 3,

Озерский городской округ – 1,

Балтийский городской округ – 4,

Гвардейский городской округ - 6,

Полесский городской округ – 3,

Гурьевский городской округ -7,

Правдинский городской округ – 1,

Гусевский городской округ – 4,

Светловский городской округ – 7,

Зеленоградский городской округ – 5,

Светлогорский городской округ – 2,

Советский городской округ - 5,

Мамоновский городской округ – 3,

Черняховский городской округ – 14,

Неманский городской округ – 2,

Янтарный городской округ – 3.