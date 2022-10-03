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Политика3 октября 2022 12:44

Мобилизованные калининградцы учатся стрелять из вооружений танков и БМП-2

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области мобилизованные проводят учебные стрельбы из вооружения боевых машин. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

На полигонах области сейчас проходят занятия по стрельбе из штатного вооружения танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2.

«Мобилизованные военнослужащие в составе танковых экипажей ведут огонь по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим танки, низколетящие вертолеты и позиции гранатометчиков условного противника на дистанции от 900 до 2200 метров. Военнослужащие поражают мишени, используя осколочно-фугасные и бронебойные боеприпасы», - рассказали в пресс-службе флота.

Также мобилизованные выполняют нормативы по загрузке боеприпасов, переводу танка из походного положения в боевое, разведке и обнаружению целей.

В общей сложности в стрельбах задействовано более 100 человек и порядка 30 единиц боевой техники.