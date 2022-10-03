Калининградец выпил и задушил приятеля

Житель Полесска обвиняется в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

Инцидент произошел в квартире на улице Калининградской. 57-летний мужчина выпивал с приятелем в его квартире, и между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник задушил хозяина жилища.

Тело погибшего утром обнаружила соседка. При этом злоумышленник самостоятельно явился в отдел полиции и сообщил о совершенном убийстве.

В настоящее время он задержан, допрошен, ему предъявлено обвинение. Вину в совершении убийства житель Полесска признал, подробно рассказал об обстоятельствах совершения преступления и подтвердил свои показания в ходе проверки на месте.

Следствие направило в суд ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.