В Калининграде прошли Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининграде впервые прошли Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе на призы заслуженного тренера России Владимира Хромова среди участников не старше 16 лет

Призовой фонд в размере более одного миллиона рублей разыграли 153 представителя 25 регионов России, а также борцы из Белоруссии и Узбекистана.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в 11 весовых категориях было разыграно 44 медали. Пять наград достались представителям калининградской сборной.

Чемпионом среди сверстников массой до 60 килограммов стал Заурбек Юзденов, вице-чемпионом среди оппонентов массой до 65 килограммов завершил выступление Егор Ющенко. Три бронзы в активе Исы Дзангиева, Дмитрия Мамаева и Данилы Быкова, занявших одно из двух третьих мест в весовых категориях до 60, до 55 и 51 килограмма соответственно.