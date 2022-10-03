В Гурьевске педофила приговорили к 15 годам колонии строгого режима

Гурьевский районный суд признал 42-летнего жителя Калининграда виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Жертвой извращенца стал 11-летний мальчик.

Как сообщает пресс-служба областного суда, мужчина познакомился с ребенком в соцсетях.

- В один из дней ноября 2020 года, встретившись с мальчиком в безлюдном месте, С. посадил его в свою машину, где совершил в отношении него преступление. Затем заставил потерпевшего удалить их переписку. Аналогичные преступления С. совершал в отношении потерпевшего неоднократно, запугивая и шантажируя его, - рассказали в суде.

Установить вину педофила помогли показания свидетелей. Другие дети поселка сообщили, что мужчина узнавал у них информацию о мальчике. Они также увидели и успели сфотографировать автомобиль. Следователи обнаружили и копии переписки с мальчиком в соцсетях.

Обвинения было предъявлено по п. «б» ч. 4 ст.132 УК РФ. Суд назначил педофилу наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и ограничение свободы на 1 год 9 месяцев после освобождения. Кроме того, в пользу потерпевшего назначена компенсация морального вреда в сумме 500 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.