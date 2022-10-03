За неделю заболеваемость ковидом в Калининградской области упала на 33%

На прошлой неделе в нашей области зарегистрировали 1834 случая коронавируса (183,0 на 100 тысяч населения).

- Это на 33,1 % меньше, чем на предыдущей неделе, - отмечает региональное управление Роспотребнадзора.

Практически все заразившиеся (94,4%) переносят болезнь в форме ОРИ. У 0,1% началась пневмония. Еще 5,5% случаев выявлены активно без наличия симптомов (обследование контактных; обследование лиц, прибывших из-за рубежа; обследование перед госпитализацией и т. п.).

Среди заболевших 8,7% детей и 91,3% взрослых (на предыдущей неделе - 13,1% и 86,9% соответственно).

Охват тестированием составил 179,4 на 100 тысяч.