В Калининграде простились с полицейским, который посмертно представлен к ордену Мужества

В понедельник, 3 октября, в калининградском соборе Христа Спасителя почтили память трагически ушедшего из жизни младшего лейтенанта полиции Виктора Жукова. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, старший оперуполномоченный 3-го полевого отделения 2-го отряда специального назначения «Гром» посмертно представлен к награде «Орден Мужества». Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Проститься с погибшим пришли начальник регионального УМВД генерал-майор полиции Александр Сокрутенко, губернатор Антон Алиханов и другие представители правительства и силовых структур.